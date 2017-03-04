(Görüntülü Haber) (Tamamı-1) Bozdağ: Alman siyasetçiler, tavır geliştirmezse Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesiyle ilgili "Bugün Türk Adalet Bakanı'na yapılan haksızlık karşısında susan Alman siyasetçiler, ülkelerinde sürekli artan aşırıcılık karşısında tavır geliştirmezlerse bu anlayış, Almanya'nın her bir tarafını tuttuğu zaman Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir. Bize yapılan uygulama; faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır" dedi. Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesine ilişkin Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Adalet Bakanı'nın Almanya'da konuşturulmamasının, Alman demokrasisine ve insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Çok açık bir biçimde Alman hükümeti, bu belediyenin yaptığı, eğer öyle kabul ediyorlarsa, tavrı kınamamıştır. Yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Ben buradan Almanya'ya çağrıda bulunuyorum. Eğer Türkiye'de toplantı yapmak isteyen bir Alman siyasetçi varsa buyursun, gelsin. Türkiye'de dilediği gibi toplantı yapsın. Türkiye'nin neresinde istiyorlarsa gelsinler, burada diledikleri şekilde toplantı yapsınlar. Aynı şeyi onlar söyleyebiliyorlar mı? Söyleyemiyorlar. Söyleyebileceklerini ben, zannetmiyorum" diye konuştu. "DEMOKRASİNİN DÜŞMANI OLAN HASTALIKLAR ALMANYA'DA HIZLA YAYILMAKTADIR" Almanya'da katılacağı etkinliğin iptal edilmesinin, faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulama olduğunu dile getiren Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi: "Irkçılık, yabancı düşmanlığı, ayrımcılık gibi AB'nin üzerinde yükseldiği değerlerin düşmanı olan hastalıkları, demokrasinin düşmanı olan hastalıklar Almanya'da hızla yayılmaktadır. Bugün Türk Adalet Bakanı'na yapılan haksızlık karşısında susan Alman siyasetçiler, ülkelerinde sürekli artan aşırıcılık karşısında tavır geliştirmezlerse bu anlayış, Almanya'nın her bir tarafını tuttuğu zaman Sayın Merkel bile konuşacak yer bulmakta zorlanabilir. Aşırılıklara karşı demokrasiyi, insan haklarını, hukuku korumak hepimizin görevidir. Bize yapılan uygulama; faşist ve demokratik değerlerin çiğnendiği bir uygulamadır"