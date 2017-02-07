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(Görüntülü Haber)Taksisine aldı, indirmek isteyince kalbinden bıçaklandı

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()KONYA'da 40 yaşındaki taksi şoförü Mustafa Kıyak, arabasına aldığı bir kişi tarafından araçtan indirilmek istendiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında...

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,()KONYA'da 40 yaşındaki taksi şoförü Mustafa Kıyak, arabasına aldığı bir kişi tarafından araçtan indirilmek istendiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Caddesi Paşalı Köprü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 TT 827 plakalı taksisinde müşteri bulunan Mustafa Kıyak, ismi henüz belirlenemeyen ancak tanıdığı bir kişiyi yolda aracına aldı. Kıyak, bir süre sonra şüpheliyi yolda indirmek isteyince ikili arasında tartışma çıktı. Aşağıya inen Kıyak, kendisini korumak amaçlı araçta taşıdığı ekmek bıçağını eline aldı. Bu sırada şüpheli Kıyak'tan bıçağı kendisine vermesini istedi. Mustafa Kıyak, "Al bakalım. Ne yapabilirsin" diyerek bıçağı şüpheliye verdi. Şüpheli, Kıyak'ı kalbinden bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Araçtaki müşterinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Kıyak, olay yerinde yapılan ilk tedavisinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırılan bıçak kalbinden çıkartılan Kıyak ameliyata alındı. Kıyak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışan polisin çalışmaları sürüyor.

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