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(Görüntülü Haber) Taksim’deki Majestik sinemasını su bastı

*BEDAŞ'ın kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Sokakta bulunan Majestik Sineması'nı su bastı.    Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak üzerinde Boğaziçi...

*BEDAŞ'ın kazı çalışması sırasında su borusu patladı. Sokakta bulunan Majestik Sineması'nı su bastı. 

 

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul

Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak üzerinde Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan kazı çalışması sırasında bir isale borusu patladı. Sokak üzerinde bulunan Majestik sinemasını su bastı. 5 salonlu sinemanın zemin altında kalan 2 salonunun makine dairesine havalandırma deliğinden ve kapı eşiğinden gelen su nedeniyle bir dijital sinema makinesi zarar gördü. Salonların da su aldığı görülürken, sinema sabini Fırat Dilbaz, 100 Bin dolarlık sinema makinesinin zarar gördüğünü belirtti. Olay yerine çağrılan İSKİ ekipleri ise, sorunu gidermek için çalışma başlattı. Öte yandan, sinema yetkililerinin elektrikleri kestiği ve üst kattaki salonda film izleyenlerin dışarı çıkartıldığı öğrenildi.

 

"100 BİN DOLARLIK MAKİNEMİZ ZARAR GÖRDÜ"

Dilbaz, "Sabahleyin BEDAŞ ekipleri yola elektrik kablosu döşeyecekti. Boru patlayınca buradaki su, olduğu gibi sinema salonunun içine doldu. 100 Bin dolarlık sinema makinemiz zarar gördü. Şu an 5 salondan 2'sine su girdi. "


 

"ŞAŞE YAPSAYDI BİNAYI KURTARAMAZDIK"

15 yıllık makinist Bekir Çağrı ise, "Sabahleyin buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. Gayet sakindi. Asansörle yukarı çıkmam gerekiyordu. Bir yerden su sesi geliyordu. Su geldiği için makine kendini kapatmış. Şase yapsaydı binayı kurtarmazdık. Sonra elektrik doğalgaz ve suyu kestik. Salonda bulunan müşterilerin paralarını iade ederek hepsini gönderdik"

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