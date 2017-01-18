Haber - Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor. İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor. Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ındaki tarmvay durağına İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.
(Görüntülü Haber) Taksim tramvay hattı tadilata giriyor
Haber - Kamera Zeki GÜNAL İSTANBUL Taksim'de nostaljik tramvay seferlerine altyapı çalışması nedeniyle bugünden sonra ara veriliyor. İstiklal Caddesini'ne renk katan ve özellikle turistlerin yoğun ilgisini çeken nostaljik tramvay...
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:34
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