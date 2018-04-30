Zeki GÜNAL- İstanbul Taksim Meydanı, yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, Gezi parkı ve çevresi yüksekten görüntülendi
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı ve çevresinin yüksekten çekilen görüntüleri
Zeki GÜNAL- İstanbul Taksim Meydanı, yıkımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi, Gezi parkı ve çevresi yüksekten görüntülendi
30 Nisan 2018 Pazartesi 10:44
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