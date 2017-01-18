Hasan YILDIRIM / Zeki GÜNAL, İstanbul İstanbul polisi Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Meydanın giriş noktalarında şüpheli görülen kişilerin durdurulup kimlik kontrolü ve üst aramasının yapıldığı görülüyor. Çelik yelek de giyen polislerin sayısının geçtiğimiz günlere göre arttığı görülüyor.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri
Hasan YILDIRIM / Zeki GÜNAL, İstanbul İstanbul polisi Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemi aldı. Meydanın giriş noktalarında şüpheli görülen kişilerin durdurulup kimlik kontrolü ve üst aramasının yapıldığı...
18 Ocak 2017 Çarşamba 16:27
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