(Görüntülü Haber) Taksim meydanı ve çevresinde kar

Sabah saatlerinde batı ilçelerinde gözlenen kar yağışı öğleden sonra Taksim ve çevresinde de görüldü İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul'un Beylikdüzü gibi batıdaki ilçelerinde aralıklarla yağan kar, öğleden sonra iç kısımlarda da görüldü. Taksim Meydanı ve çevresine yerleri beyazlaştıracak kadar etkili olmasa da kar yağdı. Yarım saat süren kar yağışı sırasında cep telefonlarının kameraları çalıştı, hatıra görüntüleri çekildi.