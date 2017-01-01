Haber- Kamera: -Yaşar KAÇMAZ /İSTANBUL Aralarında çok sayıda Suriyeli'nin bulunduğu yüzlerce kişi 2017'ye Taksim Meydanı'nda girdi. Havai fişekler eşliğinde yeni yıla giren Suriyeliler, saat 00.00'ı gösterdiğinde Suriye ve Halep sloganları attılar. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda kutlama olaysız geçti.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlaması (Aktüel görüntülerle)
Haber- Kamera: -Yaşar KAÇMAZ /İSTANBUL Aralarında çok sayıda Suriyeli'nin bulunduğu yüzlerce kişi 2017'ye Taksim Meydanı'nda girdi. Havai fişekler eşliğinde yeni yıla giren Suriyeliler, saat 00.00'ı gösterdiğinde Suriye ve...
01 Ocak 2017 Pazar 00:58
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