(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'nda yeni yıla böyle girdiler (2)

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Burak EMEK - İSTANBUL Taksim Meydanı, geçen yıla göre bu yıl daha kalabalıktı. 2018'e girilmesiyle kalabalığın coşkusu arttı. Meydandakilerin kimi halay çekti, kimi ise yanında arkadaşına sarıldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 09:21