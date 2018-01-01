Haber-Kamera: Harun UYANIK - Burak EMEK - İSTANBUL Taksim Meydanı, geçen yıla göre bu yıl daha kalabalıktı. 2018'e girilmesiyle kalabalığın coşkusu arttı. Meydandakilerin kimi halay çekti, kimi ise yanında arkadaşına sarıldı.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'nda yeni yıla böyle girdiler (2)
Haber-Kamera: Harun UYANIK - Burak EMEK - İSTANBUL Taksim Meydanı, geçen yıla göre bu yıl daha kalabalıktı. 2018'e girilmesiyle kalabalığın coşkusu arttı. Meydandakilerin kimi halay çekti, kimi ise yanında arkadaşına sarıldı.
01 Ocak 2018 Pazartesi 09:21
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