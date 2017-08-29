Kuvvetli yağış etkili oluyor Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'nda kuvvetli yağış
Kuvvetli yağış etkili oluyor Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli...
29 Ağustos 2017 Salı 17:14
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