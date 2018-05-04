(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'nda horon; turistler ilgiyle izledi

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda horon oynayan lise öğrencileri ilgi odağı oldu. Özellikle turistler gösteriyi ilgiyle izledi. Okul yönetiminin düzenlediği organizasyonla Trabzon'dan İstanbul'a gelen lise öğrencileri, Taksim Meydanı'nda horon oynadı. Karadeniz yöresine ait oyuna özellikle turistler yoğun ilgi gösterdi. Cep telefonuna sarılan turistler bol bol video ve fotoğraf çekti. Çoğu ilk defa İstanbul'a gelen öğrenciler "Bize her yer Trabzon" sloganı atıp gönüllerince eğlendi. Okul müdürü Özcan Ünal "Trabzon Düzköy Nazım Kayhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. 25 öğrenci, 4 personel iki gün İstanbul gezisi, bir gün Çanakkale, bir gün Ankara gezisi planladık, bugün İstanbul gezimizin ilk günüydü, öğrencilerimize Dolmabahçe sarayını gezdirdik. Taksim Meydanı'na çıkardık, burada ufak bir eğlence tertip ettiler. Horon oynadılar. Şimdi Galata Kulesi'ne çıkıp, yarın da Sultanahmet ve Ayasofya'ya gideceğiz" diye konuştu.