Akın Çeliktaş-() 2018 e saatler kala Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile olası hava saldırılarına karşı beklediği görüldü.
(Görüntülü Haber)Taksim Meydanı'nda drone savarlı önlem
Akın Çeliktaş-() 2018 e saatler kala Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile olası hava saldırılarına karşı beklediği görüldü.
31 Aralık 2017 Pazar 22:20
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