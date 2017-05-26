(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'na konulan okçu heykelleri ilgi odağı oldu

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul



Taksim Meydanı'na sabah saatlerinde 5.Geleneksel Fetih Kupası için tanıtım amaçlı yerleştirilen okçu heykelleri ilgi odağı oldu.



Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek olan Fetih Kupası öncesinde meydana konulan okçu heykelleri meydandan geçenlerin ilgisini çekti. Özellikle turistler, heykellerin önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Kayseri'den gelen ilkokul arkadaşını gezdiren bir kişi de okçu heykellerine ilgi gösterip fotoğraf çektirdi.