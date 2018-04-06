Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyük Şehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'na getirilen saksılara bu sabah binlerce lale dikildi. Adeta renk cümbüşüne dönen Taksim'de özellikle turistler çiçeklerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı'na binlerce lale dikildi
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyük Şehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Taksim Meydanı'na getirilen saksılara bu sabah binlerce lale dikildi. Adeta renk cümbüşüne dönen Taksim'de özellikle turistler...
06 Nisan 2018 Cuma 12:07
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