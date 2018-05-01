Ersan SAN/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim ve çevresindeki son durum havadan fotoğraflandı.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı havadan fotoğraflandı
Ersan SAN/ İSTANBUL, () 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğe kapatıldı. Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Taksim ve çevresindeki son durum...
01 Mayıs 2018 Salı 12:47
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