Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da, dün aralıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise bazı kesimlerde yeniden kar yağışı başladı. Taksim Meydanı kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar kar yağışına yakalandı. Yollarda ise kar küreme araçları hazır bekletiliyor.
(Görüntülü Haber) Taksim Meydanı beyaza büründü
Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL İstanbul'da, dün aralıklarla yağan kar gece saatlerinde durdu. Sabah 06.00 sıralarında ise bazı kesimlerde yeniden kar yağışı başladı. Taksim Meydanı kar yağışı nedeniyle beyaza...
27 Ocak 2017 Cuma 09:22
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