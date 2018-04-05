(Görüntülü Haber) TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNŞAATI 7 YIL ÖNCE BÖYLE YANDI (ARŞİV)

İSTANBUL
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.
İSTANBUL Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.
05 Nisan 2018 Perşembe 22:37
İSTANBUL
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı