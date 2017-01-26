Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı. Taksim'de de kar yağışı aralıklarla sürüyor.
(Görüntülü Haber) (Taksim'den görüntüyle) İstanbul'da kar yağışı
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Hakan KAYA İSTANBUL İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Sabah saatlerinde sulu kar şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı. Taksim'de de kar yağışı aralıklarla...
26 Ocak 2017 Perşembe 08:32
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