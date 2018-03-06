(Görüntülü Haber) Taksim'deki tecavüz davasında sanığın avukatı "Kadına şiddet davasının sanığını savunamam" diyerek istifa etti... (1)

Özden ATİK / İSTANBUL, () Taksim'de eğlence dönüşü sabahın erken saatlerinde evlerine gitmek için Balo Sokak'tan, Tarlabaşı Bulvarı'na doğru yürüyen F.H.E isimli kadına cinsel saldırıda bulunulması ve yanındaki kadın arkadaşı E.Y.'nin ise tekmelenip yaralanması davasına devam edildi.





Duruşmada, baro tarafından atanan avukat Deniz Kepenek, "Bana bu davanın cinsel istismar davası olduğu söylenmedi. Sonradan öğrendim. Bir kadın olarak cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında sadece mağdur tarafın avukatlığını yapıyorum. Sanık tarafın avukatlığını yapmıyorum" diyerek sanığın avukatlığından istifa etti. Mahkeme heyeti, sanık Dursun A'ya atanan avukatın davadan istifa edeceğini belirtmesi üzerine, sanığa yeni bir avukat atanması için İstanbul Barosu'na yazı yazılmasına karar verdi.



İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Dursun A. getirildi. Firari sanık Engin K. ve mağdur F.H.E. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili de hazır bulunurken; Kadın Meclisi grubundan üyeler de izleyici olarak katıldı.





İDDİANAME



Taksim'de 21 Ocak 2017'de meydana gelen olayla ilgili iddianamede, sanık Engin K.'nın eğlence dönüşü kendinden geçerek yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omzuna alıp arkadaşı E.Y'yi kalçasından bıçakladığı belirtildi. Engin K. omzunda taşıyarak mağdur F.H.E'yi götürdüğü bir inşaatta tecavüz etti, genç kadına Engin K'nın arkadaşı Dursun A.'nın da tecavüz ettiği ifade edildi. Sanık Engin K. olay sonrasında kaçarak ortadan kaybolduğu; sanık Dursun A'nın ise yakalanarak tutuklandığı belirtildi. İddianamede her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Olayla ilgili bir erkek şahsın, mağdur F.H.E'yi omzuna alarak götürmesine ilişkin görüntüler dava dosyasına delil olarak girmişti.