(Görüntülü Haber) Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, () TAKSİM'deki cami alanında iş makineleri çalışmaya başladı. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onayının ardından bu sabah Taksim camisi alanında şantiye hazırlıklarına başlanmıştı. Akşam saatlerinde caminin yapılacağı alanda bir iş makinesi çalışmaya başladı. Çıkacak molozlar için de bir hafriyat kamyonu getirildi.