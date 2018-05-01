Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yolların trafiğe kapatılması nedeniyle turistler bavullarıyla yürümek zorunda kaldı. Özellikle Talimhane ve Harbiye bölgesi'ndeki otellerine giriş, çıkış yapmak isteyen turistler, şaşkınlık yaşadı. Polis, kontrol noktalarında otellerine gitmek isteyen turistlere bavul ve üst araması yaptı. Çalışanlar ise kimlik kontrollerinin ardından işe gidebildiler.
(Görüntülü Haber) Taksim'de yollar kapatıldı, turistler bavullarıyla ilerledi (2)
Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle polis, Taksim Meydanı ve meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemi aldı. Taksim ve çevresine çıkan yolların trafiğe kapatılması...
01 Mayıs 2018 Salı 08:30
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