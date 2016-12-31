Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerinin başını ezeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
Kadın avukat HGS cezalarını iptal ettirdi
Kadın avukat HGS cezalarını iptal...
Esad Avrupa'ya rest çekti
Esad Avrupa'ya rest çekti

(Görüntülü Haber) Taksim'de 'Yılbaşı önlemleri' başladı

Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi. Gezi...

Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL / İSTANBUL () - BEYOĞLU'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi. Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, il genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için yolların saat 16.00'dan itibaren kapatılacağı belirtilmişti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55