(Görüntülü Haber) Taksim'de Suriyeli çocukların tehlikeli oyunu

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() Suriyeli 5 kız çocuğunun Taksim Meydanı'ndaki yürüyen merdivenlerdeki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Metro ve Taksim alt geçidindeki otobüs duraklarına giden yürüyen merdivenlerde oynayan 5 kız çocuğu uyarıları dikkate almadı. Suriyeli olduklarını söyleyen çocuklar yürüyen merdivenlere ters oturup yukarı çıktı, aşağıya indi. Zaman zaman merdivenlerin bantlarına da çıkan çocuklar buradan aşağıya kayıp yukarı tırmandılar. Tehlikeli oyun nedeniyle çevredekiler, çocukları uyardı. Ancak onlar aldırış etmedi. Geçtiğimiz aylarda aynı merdivenlere iki turist ayağını süpürgeliklere kaptırıp yaralanmıştı.