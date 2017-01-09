Haber-Kamera: Oral OKAYBEN - Zeki GÜNAL- /İSTANBUL ) Taksim'de görevli polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı. İstiklal Caddesi girişindeki kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere ise Özel Harekat polisleri yem attı. Taksim'in doyumsuz manzarasında da vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
(Görüntülü Haber) Taksim'de polis ile vatandaşların kar topu savaşı
Haber-Kamera: Oral OKAYBEN - Zeki GÜNAL- /İSTANBUL ) Taksim'de görevli polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı. İstiklal Caddesi girişindeki kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu. Beyaza bürünen Taksim Meydanı'ndaki...
09 Ocak 2017 Pazartesi 15:29
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