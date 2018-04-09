Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş açıyor. 3 el silah sesinin duyulduğu olay nedeniyle çevredeki vatandaşlar kaçışıyor. Polisin incelemesi devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Taksim'de otele ateş açılma anı kamerada
Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL Taksim Kazancı yokuşunda bulunan otele ateş açılması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi otele ateş...
09 Nisan 2018 Pazartesi 12:18
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