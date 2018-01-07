Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL istanbul'da hava sıcaklığını fırsat bilen insanlar kendilerini dışarı atarken,Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu.
(Görüntülü Haber)Taksim'de insan seli..
Haber-Kamera Ersan SAN İSTANBUL istanbul'da hava sıcaklığını fırsat bilen insanlar kendilerini dışarı atarken,Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu.
07 Ocak 2018 Pazar 18:00
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