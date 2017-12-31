Ersan SAN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vasip Şahin, "Bugün hem denizden hem karadan vatandaşlarımızın huzurlu yılbaşı geçirme adına arkadaşlarımız çalışıyor. Takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah İstanbul huzurlu bir yılbaşı geçirecek, bunu temenni ediyoruz." dedi.
(Görüntülü Haber) Taksim'de inceleme yapan Vasip Şahin'den açıklama...
Ersan SAN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan...
31 Aralık 2017 Pazar 22:18
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