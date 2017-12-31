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(Görüntülü Haber) Taksim'de güvenlik önlemleri

Ersan SAN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim'e çıkan bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları...

Ersan SAN/İSTANBUL,()-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim'e çıkan bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra Taksim Meydanı'na giriş yapıyor. Taksim'deki tedbirler kapsamında Gezi Parkı'na KGYS aracı konuşlandırıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki 38 kameradan gelen kamera görüntüleri araçta izleniyor ve şüpheli durum o bölgedeki ekiplere bildiriliyor. Taksim'de bomba uzmanı detektör köpekler kullanılarak kontroller yapılıyor. Taksim anıtı yakının da 7 adet itfaiye aracı da bekletiliyor. Zırhlı ZBT aracıyla gelen özel hareket ekipleri de Taksim bölgesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapmaya başladı. Öte yanda, polis telsizlerinden Taksim bölgesinde güvenliğin en üst seviyelere çıkarılması yönünde talimatlar veriliyor.

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