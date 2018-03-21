Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017'nin Mayıs ayında tarihi Maksem'in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni yerlerine taşınması için söküm işlemlerine başlandı. İşçiler çalışmalara çiçek satış kabinlerinin çatı kısmından başladı. Çiçek satış kabinleri, Taksim Meydanı'nın Tarlabaşı Bulvarı girişine konulacak. Söküm çalışmalarının yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Taksim'de çiçekçilerin taşınması için çalışmalar başladı
Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Taksim Meydanı düzenlemesi kapsamında, 2017'nin Mayıs ayında tarihi Maksem'in önüne yerleştirilen camekandan olaşan 9 çiçek satış kabininin yeni...
21 Mart 2018 Çarşamba 15:35
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