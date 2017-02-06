Ali AKSOYER / İSTANBUL Taksim'de Cami yapılması planlanan Taksim Sular İdaresinin arkası hava kamerası tarafından görüntülenmişti. Havadan görüntülerde Taksim meydanı ile caminin yapılması planlanan geniş alan görülüyor.
(Görüntülü Haber) TAKSİM'DE CAMİ YAPILMASI PLANLANAN ALANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ
Ali AKSOYER / İSTANBUL Taksim'de Cami yapılması planlanan Taksim Sular İdaresinin arkası hava kamerası tarafından görüntülenmişti. Havadan görüntülerde Taksim meydanı ile caminin yapılması planlanan geniş alan görülüyor.
06 Şubat 2017 Pazartesi 17:37
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