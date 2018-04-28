Zeki GÜNAL / İstanbul - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
(Görüntülü Haber) Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alınmaya başlandı
Zeki GÜNAL / İstanbul - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.
28 Nisan 2018 Cumartesi 16:19
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