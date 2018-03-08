Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() TAKSİM Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresindeki önlemlerin 8 Mart Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle olduğu öğrenildi. Anıt çevresinde nöbet tutan polislerden bazılarının kadın olduğu görüldü.
(Görüntülü Haber) Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis tarafından kapatıldı
Zeki GÜNAL /İSTANBUL,() TAKSİM Meydanı Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleri ile kapatıldı. Anıt önünde TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı. Cumhuriyet Anıtı çevresindeki önlemlerin 8 Mart Kadınlar Günü...
08 Mart 2018 Perşembe 12:57
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