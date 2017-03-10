(Görüntülü Haber) Takside doğan prematüre bebeği elektrikli ısıtıcıyla ısıttılar

Ergün AYAZ/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde doğum sancıları başlayan Halime Kılıç, sağlık ocağının bahçesinde taksi içerisinde aile hekimleri ve hemşirelerin müdahalesiyle doğum yaptı. Prematüre doğun bebek sağlık ocağına alındı, vücut ısısının dengelenmesi için, elektrikli ısıtıcıyla hava verilerek yaşama tutunması sağlandı. Körfez'de oturan Halime Kılıç doğum sancıları başlayınca eşi Zafer Kılıç ile birlikte taksi ile Körfez Hastanesi'ne gitmek için yola çıktı. Şiddetlenen sancılar nedeniyle en yakın yer olan Güney Aile Sağlık Merkezi'ne gitmek zorunda kalındı. Taksi sağlık ocağının bahçesine gelirken aile hekimleri Metin Şimşek ile Murat Turgay Sezgin ve hemşirelerin yardımıyla doğum yapan Halime Kılıç'ın kız bebeği, hemen sağlık ocağına alındı. Vücut ısısının düşmemesi için elektrikli ısıtıcı yardımıyla bebeğin vücut ısısı dengelendi. ANNE- BEBEK AYRI HASTANELERDE Sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini söyleyen aile hekimi Metin Şimşek şunları söyledi: "Doğum başladığı için sağlık ocağının kapısı önünde taksi içerisinde doğum gerçekleşti. Bebeğe oksijen seviyesi ve çeşitli müdahaleler yapıldıktan sonra anne ve bebeği 112 Acil ekibine teslim ettik. Anne Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bebek de Alikahya Kadın ve Doğum Hastanesi'nde. 32 haftalık doğum nedeniyle prematüre doğduğu için tedavisi orada yürütülecek." 'VÜCUT ISISINI DENGELEDİK' Dr. Metin Şimşek, bebeğin vücut ısısını korumak için ısıtıcıyı kullandıklarını belirterek şöyle devam etti: "Vücut sıcaklığını sağlamak zorundaydık. Çocuklar ilk doğduğunda hipotermiye girerler. Vücut sıcaklığını sağlamazsak kötü sonuçlar çıkabilirdi. Isıtıcıyla vücut ısısını dengeledik. Normalde böyle doğum durumu aile sağlık merkezinde olmuyor. Acil bir olaydı ve müdahalede bulunduk. Ben bir kez de ambulans içerisinde doğum gerçekleştirmiştim. Bu da ikinci bir kez doğum gerçekleştirmiş olduk."