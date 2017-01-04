Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,() ORTAKÖY'deki çeşitli duraklarda çalışan taksiciler Reinaya düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anarak karanfil bıraktı. Taksiciler saat 00.00'da Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalalar konvoy eşliğinde terör saldırısının yaşandığı Reina'nın önüne geldi. Araçlarını yol kenarına park eden taksiciler daha sonra ellerine karanfilleri alarak kol kola Reina'nın önüne geldi. Burada terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anan taksiciler ellerindeki karanfilleri mekanın önüne bıraktı. Grup adına basın açıklaması yapan Polat Taksi Durağı'ndan Tahir Akkaya da grup adına bir açıklama yaptı. Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.
(Görüntülü Haber) Taksiciler Reina'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri andı
Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL,() ORTAKÖY'deki çeşitli duraklarda çalışan taksiciler Reinaya düzenlenen terör saldırısında hayatlarını kaybedenleri anarak karanfil bıraktı. Taksiciler saat 00.00'da Türk bayraklarıyla...
04 Ocak 2017 Çarşamba 09:12
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