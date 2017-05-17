(Görüntülü Haber) Taksi şoförü yerde bulduğu 10 bin TL'yi sahibine teslim etti

ÇANAKKALE'nin Bozcaada İlçesi'ndeki bir bankanın önünde 10 bin lira bulan taksi şoförü 36 yaşındaki Murat Dinler, sahibi inşaat ustası Abuzer Işık'a teslim etti. İnşaat işçilerinin alacaklarını ödemek için bankadan para çektiğini söyleyen Işık, teşekkür ettiği Dinler'e ayrıca yeni doğan bebeği için küçük altın hediye etti. İnşaat ustası 45 yaşındaki Abuzer Işık, geçen pazartesi günü, Bozcaada'daki bir bankadan inşaat çalışanlarının parasını ödemek için çektiği 10 bin TL'yi düşürdü. Parayı düşürdüğünü fark eden Işık, durumu polise ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ancak paradan ümidini kesen Abuzer Işık, diğer inşaat çalışanlarının tepkisinden çekinerek Ezine ilçesine giderek, 10 bin TL kredi çekmeye karar verdi. Bu sırada bankaya para çekmeye gelen taksi şoförü Murat Dinler, yerdeki parayı buldu. Yerde deste halinde bulduğu parayı alan Dinler, durumu diğer taksici arkadaşı Nevzat Özduran'a aktardı. İki arkadaş ardından polise bildirdi. Polis ise paranın sahibinin Işık olduğunu belirterek, Dinler ile Abuzer Işık'ı buluşturdu. Dinler, Işık'a düşürdüğü parayı teslim etti. Abuzer Işık, Murat Dinler'e teşekkür ederek, bir ay önce dünyaya gelen bebeği için kendisine küçük altın hediye etti. Olayın ardından taksi şoförü Murat Dinler, "Babamın vasiyetiydi. Haram yeme derdi. Annem de hep böyle söylerdi. Ben de onların sözünü dinledim" dedi.