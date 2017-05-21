(Görüntülü Haber) Taksi şoförleri mezun oldu

İSTANBUL () - BİTAKSİ kullanıcısı sürücülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve verdiği hizmetin kalitesini arttırmak amacıyla kurulan BiTaksi Sürücü Akademisi, İTÜ Maçka Kampüsü?nde gerçekleştirilen törenle ilk mezunlarını verdi. Yaklaşık 300 taksi şoförünün şapka attığı tören öncesi Yrd. Doç. Yonca Tomaç Tunç tarafından verilen eğitimlerin sonuncusu gerçekleşti. İstanbul trafiğinde yoğun stres altında çalışan sürücülerin psikolojik yönden desteklenmesini ve yolcu deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan eğitimlerde, 'Müşteri İletişimi,'Öfke ve Stres Kontrolü' ve 'Etkin İletişim ve Vücut Dili' konuları işlendi. Eğitime konuk olan Psikiyatri Uzmanı Dr. Bahar Tezcan, sürücülerle öfke duygusunu sorgularken öfke kontrolü üzerine bilgiler verdi. Öfkenin bir alışkanlık olduğunu ve öfke anında yaşananları anlamanın öfkeyi daha da artmadan durdurabileceğini söyleyen Tezcan, konuşmasının ardından sürücülerin sorularını yanıtladı. Eğitim ve diploma törenin ardından ilk mezunlarını veren BiTaksi Sürücü Akademisi, yeni dönemde de sürücülere düzenli olarak eğitim vermeye devam edecek. Eğitimlerin sene sonunda 1000 kişiye ulaşması hedefleniyor. "DERDİMİZ İYİ SÜRÜCÜLERİ İYİ YOLCULARLA KARŞILAŞTIRMAK" BiTaksi Sürücü Akademisi eğitim hazırlıklarına 6 ay önce başladıklarını söyleyen BiTaksi Operasyonlardan Sorumlu Direktörü Çağlar Ergin, "Önce profesyonel bir eğitim firmasıyla anlaştık ve Yonca Hocamızla çalışmaya başladık. Çünkü bu işin gerçekten profesyonellerce yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim 12 bin tane aktif sürücümüz var. 12 bin sürücünün tamamını BiTaksi Sürücü Akademisinden gerek online olarak gerek offline olarak mezun etmeyi planlıyoruz. İstanbul gibi bir metropolde yaklaşık günde 700 bin taksi yolculuğu oluyor. Bizim derdimiz iyi sürücüleri iyi yolcularla karşılaştırmak. Her şeyi bunun üzerine yapıyoruz. Hizmet sektöründe ve sürücüler bu kadar stresli ortamda gerçekten çok zor bir iş yapıyorlar ve bir yandan da araçlarına binen müşterilerine iyi hizmet vermelerini bekliyoruz. Bunu sağlamak da eğitimden geçiyor" dedi. "EĞİTİMLERİMİZİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ ONLARIN YAŞAMLARINA DOKUNMAK OLDU" İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Yonca Tomaç Tunç da şunları söyledi: "İşin mutfağı biraz uzun sürdü. Arkadaşlara gelişim olarak neler verebiliriz' Yaşamlarına nasıl dokunabiliriz' Ve özellikle müşterilerle olan ilişkilerini nasıl etkin hale getirebiliriz' konularında ön çalışmalar yapıldı. Bazı ihtiyaçlar belirlendi. Bu ihtiyaçlar altında 3 modül olarak belirlediğimiz eğitim programlarımızı hazırladık. Eğitimlerimizin en önemli özelliği onların yaşamlarına dokunmak oldu. Aile içi yaşamlarında yada müşteri ilişkilerindeki yaşamlarında sorunlarla nasıl başa çıkabileceklerini konuştuk. Özellikle problemli müşteriler olabilir, kendileri o gün iyi olmayabilir. Hepimiz bir takım duygu, düşünce ve davranışlar içerisindeyiz ama önemli olan onları nasıl kontrol ettiğimizdir. Müşterilerle olan etkin iletişimi nasıl sağlayacakları hakkında ipuçları sunduk." "OKULDA ŞAPKA ATAMAMIŞ ARKADAŞLARIMIZ BURADA ŞAPKA ATIYOR" 34 yıldır taksi şoförlüğü yapan Ahmet Ayar ise "Bu işten ekmek parası kazanıyoruz, severek yapıyoruz. Ama tabii ki sıkıntıları var. Zaman zaman kendimizi durdurabiliyoruz ama bazen bunu yapamıyoruz. Eğitimde özellikle hocaların üzerimizde etkisi büyük oldu. Bundan önce zaten BiTaksi'den eğitim aldık. BiTaksi yokken taksiciler arasında arkadaşlık, dostluk yoktu. Ama BiTaksi sayesinde arkadaşlık ortamı kurduk. Hatta arkadaşlarımızın içerisinde aileleriyle beraber görüşenler bile var. Mesela bizler yaklaşık 120 kişilik bir grubuz, ailece de görüşüyoruz. Yazları tatile gidiyoruz, piknik yapıyoruz. Bundan daha büyük bir mutluluk var mı? BiTaksi sayesinde bütün şoför arkadaşlarımız eğitim görüyor. Çoğu arkadaşımızın parası olmadığı için göremeyeceği eğitimleri görüyoruz şu an. Okulda şapka atamamış arkadaşlarımız şapka atıyor burada" diye konuştu.