(Görüntülü Haber) Suyu boşaltılan gölette balıklar telef oldu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'nin Havsa İlçesi'nde sulama amaçlı Sinit Göleti'nde suyu boşaltılması nedeniyle binlerce balık telef oldu. Hasva İlçesi'nin Necatiye ve Kabaağaç köyleri arasında tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Sinit Göleti'nde su boşaltılması nedeniyle balık ölümleri başladı. Özel kişiye ait olan araziye yıllar önce gölet yapılması üzerine sahipleri, su altında kalan arazilerinde tarım yapamadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurup, İl Özel İdaresi'nden tazminat talep etti. Mahkeme de araziyi bir ay içinde sahiplerine teslim edilmesi kararı alınca, sahipleri de göletten su boşaltmaya başladı. Yaklaşık bir ay önce başlatılan su boşaltılma çalışmaları nedeniyle gölette binlerce balık telef olup kıyıya vurdu. Yetkililer, balıkların oksijensiz kaldığı için telef olduğunu belirtti. Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Sinit Göleti'nin çevresi halkın piknik alanı olarak kullandığını ve vatandaşların da gölette balık avladığını belirterek. "Özel mülkiyetli bir yer. Gölet, hacminden daha fazla alana yayılınca çevredeki tarlalar zarar gördü. İl Özel İdaresi ile mal sahipleri arasında istimlak talep edildi, ancak alanın büyüklüğü yük getireceği için kabul edilmedi. Bir yıl önce de Tarım İl Müdürlüğü tarafından gölet 10 yıllığına bir başka şahsa kiralandı. Balık ölümleri karşısında üzgünüz çaresiziz" dedi. Havsa Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Derneği Başkanı Osman Çetin de soruna el atılması gerektiğini belirterek, "Yoksa balıkların tümü telef olacak. Ya da DSİ'den bir kepçe gelip balıkların barınabileceği bir çukur açılabilir. Şu an kıyıya ölü balıklar vuruyor. Daha da artmasından endişe ediyoruz. En azından kalan balıkların başka göletlere aktarılması sağlansın" diye konuştu.