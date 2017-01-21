Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,() Suudi Arabistan Hava Yolları, filosundaki bir Boeing 777 tipi uçağının gövdesine kutsal mekanların fotoğraflarını yerleştirdi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağın üzerindeki Kabe ve Medine-i Münevvere fotoğrafları havalimanı çalışanları ve yolcuların dikkatini çekti. Türk Hava Yolları (THY) da daha önce bazı uçaklarını sponsor olduğu takımların ve organizasyonların ve sefer açılışı yapacağı önemli kentlerin sembollerine göre de uçakların dış yüzeyini özel olarak tasarlamıştı. THY gibi dünya genelinde de havayolu şirketleri uçaklarının dış yüzeyi için özel olarak tasarımlar yapıyor.
(Görüntülü Haber) Suudi Arabistan Havayolları uçağında kutsal mekan fotoğrafları
Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,() Suudi Arabistan Hava Yolları, filosundaki bir Boeing 777 tipi uçağının gövdesine kutsal mekanların fotoğraflarını yerleştirdi. Atatürk Havalimanı'na inen uçağın üzerindeki Kabe ve Medine-i Münevvere fotoğrafları...
21 Ocak 2017 Cumartesi 09:43
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