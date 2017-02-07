Haber-Kamera: ANKARA ()Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan?a güven mektubunu sunan Suudi Arabistan Büyükelçisi El Khereiji, son olarak Suudi Arabistan Tarım Bakanlığı?nda Şûra Meclisi Üyesi olarak görevliydi.
(Görüntülü Haber) Suudi Arabistan Büyükelçisi'nden güven mektubu
Haber-Kamera: ANKARA ()Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Büyükelçisi Walid Bin Abdul Karim El Khereiji'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan?a güven mektubunu sunan Suudi Arabistan Büyükelçisi...
07 Şubat 2017 Salı 12:25
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