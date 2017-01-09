Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , çevredekiler yolda kalan sürücülere yardım etti. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı haftanın ilk gününde de devam ediyor. Ataşehir ve Maltepe'de sürücüler buzlanma nedeniyle rampa inmekte ve çıkmakta güçlük çekti. Ara sokaklarda meydana gelen buzlanma nedeniyle bazı araçların kaydığı görüldü. Ara sokaklarda yoğun trafik oluştu. Yolda kalan sürücülere çevredekiler yardım etti.
(Görüntülü Haber)Sürücülerin buzla yolla imtihanı
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () İSTANBUL'da İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , çevredekiler yolda kalan sürücülere yardım...
09 Ocak 2017 Pazartesi 10:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.