(Görüntülü Haber)Sürücüler ve yayaların karla mücadelesi

Taner YENER-İhsan YALÇIN /İSTANBUL,() İstanbul'da kar 4 gündür etkisini sürdürüyor. Kar birçok noktada özellikle de araç sürücüleri için çileye dönüştü. Karla kaplı Şişli Akağlar Caddesi'nde araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Araçlar yamaçları çıkamayarak patinaj yaptı. Sürücüler karlı caddeyi aşabilmek için dakikalarca çaba harcadı. Bu anlarda bazı araçların yokuş aşağı kaydığı görüldü. Yoğun kar yağışı ve yolların karla kaplı olması nedeniyle vatandaşlar da yürümekte zorlandı. (FOTOĞRAF)