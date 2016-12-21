DSİ DE GÖREV ALDI ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Halep'ten tahliye edilen Suriyelilerin konaklaması için İdlip kırsalında kurulacak çadırkent alanında çalışmalarına devam ediyor. DSİ Genel Müdürlüğü'nden verilen bilgilerde 40 iş makinesi ve 80 personelle Suriye'nin İdlip kırsalında çadır kent için çalışma yapıldığı bildirildi. DSİ, 40 adet makina ve 80 personel ile birlikte Halep’ten gelecek mültecilerin barınması gayesiyle yapılacak kamp yerinin tesisi için çalışmalara başladı.
(Görüntülü Haber) Suriye’ye yardım TIR’larının çıkış devam ediyor (2)
DSİ DE GÖREV ALDI ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Halep'ten tahliye edilen Suriyelilerin konaklaması için İdlip kırsalında kurulacak çadırkent alanında çalışmalarına...
21 Aralık 2016 Çarşamba 14:47
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