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(Görüntülü Haber) Suriyelilere 12 TIR yardım gönderdi

Ramazan ÇELİK/HATAY, () Cansu'yu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 12 TIR'lık insani yardım malzemesi, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştı. Derneğin Ankara, İstanbul, Bursa...

Ramazan ÇELİK/HATAY, () Cansu'yu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 12 TIR'lık insani yardım malzemesi, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na ulaştı. Derneğin Ankara, İstanbul, Bursa ve Gaziantep Şubeleri tarafından toplanan 12 TIR'lık yardımın dışında bugüne kadar Suriye'de 4 bin ton yardım malzemesi dağıttıklarını söyleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdülhadi Bük, muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Bük, "İnsani yardım malzemelerimizi göndermeye devam ediyoruz. Halep'ten göç eden insanların karda kıştaki durumunu sizler düşünün. Biz sıcak evimizde yatarken sıcak ekmek yerken onlar şu anda ağaçların altında, derme çatma çadırlarda kalmak mecburiyetindeler. Dernek yöneticilerimiz seferber oldu. İçinde her türlü insani yardım malzemesini bulunduğu 12 tır, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye gönderilecek" dedi.

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