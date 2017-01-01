Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile ilgili ilk açıklama
AB'den Ortaköy saldırısıyla ile ilgili...
Ortaköy'de ünlü gece kulübüne saldırı: En az 35 ölü çok sayıda yaralı var 3G CANLI
Vali Şahin'den Reina saldırısıyla ilgili...
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi kazanan...

(Görüntülü Haber) Suriyeliler yeni yılı sokakta karşıladı

Eyüp KELEBEK/EKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 500'e yakın Suriyeli genç, yeni yılı sokakta karşıladı. Suriyeli ve Türk gençler arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polisler tarafları sakinleştirdi. Hoşnudiye...

Eyüp KELEBEK/EKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de 500'e yakın Suriyeli genç, yeni yılı sokakta karşıladı. Suriyeli ve Türk gençler arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya giren polisler tarafları sakinleştirdi. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Suriyeliler, bir süre kendi aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Suriyelilerin yanına gelen 8-10 kadar Türk genç de kalabalığa doğru 'Ne Mutlu Türküm Diyene' diye bağırdı. İki grup arasında gerginlik yaşanırken, polis araya girerek tarafları yatıştırdı. Türk gençler, alışveriş merkezinin önünden ayrıldıktan sonra polisler de tramvay yolunu kapatan Suriyeli gençleri uzaklaştırdı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55