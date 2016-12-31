(Görüntülü Haber) Suriyeliler, yeni yılda ülkelerine dönmek istiyor

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşayan Suriyeliler, yeni yılda evlerine dönmek istediklerini söyledi. İlçede Suriye'ye özgü tatlı üretip satan Suriyeli Bilal Ubed, iç savaş nedeniyle 5 yıl önce ailesi ile birlikte İdlib’ten Reyhanlı’ya geldiğini anlattı. Yeni yılda barış ve huzur dileyen Ubed, savaş sona ererse ülkesine dönmek istediğini belirtti. Lokanta işleten Şamil Saba da, umutlarını yitirmek istemediğini, yeni yılda kan ve gözyaşının akmadığı bir Suriye hayal ettiğini kaydetti.