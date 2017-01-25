Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Ata İnsani Yardımlaşma Derneği ve Katar Hayır Kurumu tarafından düzenlenen etkinlikte Suriyeli yetim çocuklar gönüllerince eğlendi.Ülkelerindeki iç savaş sırasında anne, babalarını ya da her ikisini kaybeden Suriyeli yetim çocuklar için Ata İnsani Yardımlaşma ve Katar Hayır Kurumu tarafından moral günü etkinliği düzenlendi. Belediye Düğün Salonu'nda yapılan etkinlikte çocuklar oyunlar oynayıp, Arapça şarkılar söyledi.
(Görüntülü Haber) Suriyeli yetimlere moral etkinliği
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Ata İnsani Yardımlaşma Derneği ve Katar Hayır Kurumu tarafından düzenlenen etkinlikte Suriyeli yetim çocuklar gönüllerince eğlendi.Ülkelerindeki iç savaş sırasında...
25 Ocak 2017 Çarşamba 16:00
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