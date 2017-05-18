(Görüntülü Haber) Suriyeli yetimler için yapılan 'Yaşam Merkezi' açıldı

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Katarlı Al Şeyh Sani Bin Abdullah İnsani Hizmet Kurumu (RAF) ortaklığıyla Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde 100 dönüm arazi üzerine inşa edilen ve Suriyeli 990 yetim çocuğun kalacağı Çocuk Yaşam Merkezi düzenlenen törenle açıldı.



Reyhanlı İlçesi'nde 2 yıl önce temeli atılan ve sadece yetim çocukların kalabileceği yer olarak inşa edilen Yaşam Merkezi'nin açılış törenine İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, RAF Hayır Kurumu Başkanı Şeyh Ayed Bin Dibsan El-Kahtani, Reyhanlı Kaymakamı Tuncay Dursun, Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, AFAD Başkan Yardımcısı Fatih Özer, MEB Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Babacan, diğer davetliler katıldı. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yetimlerle ilgilenmenin, uğraşmanın nasip meselesi olduğunu söyledi. Yetimlerin kişinin günahını aldığını ve sevabını arttırdığını belirten Yıldırım, şöyle dedi:



"Allah herkese bunu nasip etmiyor. Çünkü yetim kişinin günahını alıyor, sevabını arttırıyor. Şükürler olsun bizlerde buradayız. Savaş sadece insanın bedenini almıyor. Savaş insanın annesini ve babasını yok etmiyor. Çocukları öldürmüyor savaş. Savaş kültürü de yok ediyor. Onun için bizim gibi kurumlar bir savaş bölgesinde çalışıyorsa o bölgenin kültürünü korumak mecburiyetindedir. Ne demek bu Suriyelileri burada barındırıyorsak Suriyelileri kültürüne göre barındırmalıyız. Elbette Türkçe'de öğrenecekler. Suriyelilerin dilini unutturmamalıyız. Suriyelilerin geleneğine yönelik çalışmalar yapmak mecburiyetindeyiz."



RAF Başkanı Şeyh Ayed Bin Dibsan El-Kahtani ise, Türkiye Cumhuriyeti'ne Suriyeliler için yaptıklarından dolayı teşekkür etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise, Reyhanlı'da 120 bin Suriyelinin yaşadığını ve şuana kadar hiçbir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti. Suriye'deki iç savaşta atılan bombalardan dolayı iki bacağını kaybeden ve 'Baba beni kaldır' çağrısı ile tanınan Suriyeli Abdülbasit de törene katılarak açılış kurdelesini kesti.

