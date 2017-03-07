(Görüntülü Haber) Suriyeli Yasin, 'Pilot evimi bombaladı' diye düşen uçağın pilotu Albay Sufhan’dan şikayetçi oldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), () - HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde oturan Suriyeli yerel gazeteci 32 yeşğndeku Kutaybe Hac Yasin, 4 yıl önce Halep'te evini bombalayan pilotun, Hatay'a düşen Suriye uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan olduğunu iddia ederek Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti. Albay Mehmet Sufhan'ın birçok kişinin ölümünden sorumlu olduğunu ileri süren gazeteci Kutaybe Hac Yasin, evi bombalandıktan sonra Reyhanlı'ya geldiğini söyledi. 4 yıldan bu yana Hatay'da yaşadığını belirten Yasin, "Halep'in Höllük Mahallesi'ndeki evimi bombalayan pilot, halen Hatay'da tedavi edilen pilot Mehmet Sufhan'dır. Kodu da Bahar-1'dir. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Düşmeden önce İdlib yakınlarını bombalayarak 2 kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan pilotun Mehmet Sufhan olduğundan da emin olduğunu iddia eden Yasin, "Arkadaşlara da durumu bildirdim. Şikayetçi olmak isteyenlerin pilot hakkında gerekli şikayetlerini yapmalarını istedim. Ben rejim adına havalanan ve insanları öldüren pilottan şikayetçiyim" diye konuştu.