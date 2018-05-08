(Görüntülü Haber) Suriyeli SKT'den ramazan yardımı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),() HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriyelileri Kalkındırma ve Toparlama Derneği (SKT) tarafından ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere Ramazan ayı öncesinde gıda yardımı yapıldı. Ramazan ayı nedeniyle Reyhanlı'da yaşayan dar gelirli ihtiyaç sahibi Suriyelilerin belirlenmesinden sonra verilen kartla ilk etapta ,2500 aileye içinde şeker, pirinç, yağ, salça, mercimek bulunan koliler dağıtıldı. SKT Derneği müdürü Rami Safiya, daha önce belirledikleri ailelere kart verdiklerini ve bu kartla başvuran ailelere Ramazan ayında tüketmeleri için yardımda bulunduklarını söyledi. Yurt içi ve yurt dışından hayırseverlerin desteğini alarak yardımda bulunduklarını belirten Safiya, Ramazan ayında yardımlarını sürdüreceklerini kaydetti.