(Görüntülü Haber) Suriyeli sığınmacılara dayanışma ziyareti

Oben ULU/FOÇA (İzmir), () - EGE Barış ve İletişim Derneği ve Halkların Köprüsü Derneği, Yunanistan'da bulunan Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği (Syniparksi) ile İzmir'in Foça İlçesinde, zor şartlar altında barınıp, mevsimlik tarımı işçisi olarak çalışan Suriyeli sığınmacıları ziyaret edip, giyecek ve çocuk bezi yardımında bulundu. Ege Barış ve İletişim Derneği üyeleri ve CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gencer, dün (perşembe), Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Ayvalık'a gelen Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği üyelerini karşıladı. Ardından hep birlikte Foça'ya geçilerek Halkların Köprüsü Derneği üyeleriyle buluşuldu. Üç derneğin üyeleri, ilk olarak Kozbeyli Mahallesi'ndeki Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bölgeye gitti. Buradaki tarım işçiliği yaparak geçimlerini sağlamaya çalışan 10 aileye mensup tolam 70 kişiye kışlık ayakkabı, palto, kazak, pantolon, atkı, bere ve çocuk bezi yardımı yapıldı. Sığınmacıların yaşam şartları ve yaşadıkları zorluklar hakkında bilgi alındı. Suriyeli 45 yaşındaki sığınmacı Mustafa Muhammed, yaşamlarını sürdürebilmek için çapa yapmaya ve domates toplamaya gittiklerini belirterek, "Bazen 10 günde bir iş bulduğumuz oluyor. Yevmiye varsa ekmek de var. Yevmiye yoksa ekmek de yok demek. Tek isteğimiz iş" dedi. Muhammed, gösterdikleri dayanışma nedeniyle de dernek üyelerine teşekkür etti. 'ÜÇ EVDE 10 AİLE YAŞIYOR' Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Prof. Dr. Cem Terzi, sığınmacıların yaşadığı sorunları yerinde görmek üzere Foça'ya geldiklerini belirtip, "Burada üç ev içerisinde 10 aile yaşıyor. Bu 10 aileden 9'u Halep'ten, biri Kobani'den gelmiş. Bu ailelere mensup 70 kişiden 20'si çocuk, 5'i bebek. Yetişkinlerin çoğu tarlada çalışıyorlar. Bu insanlara olan dayanışma duygumuzu iletmek, onlara daha iyi yaşam şartları sunacak çalışmalar yapmak için buradayız" dedi. 'TEMENNİMİZ KALICI BARIŞIN SAĞLANMASI' Yunanistan'ın Ege'de Birlikte Varolma ve İletişim Derneği (Syniparksi) Başkanı Stratis Pothas da temennilerinin Suriye'deki savaşın bitmesi ve kalıcı barışın sağlanması olduğuna dikkati çekip, "Barış olmalı ki buradaki insanlar kendi ülkelerinde sağlıklı ve huzur içinde yaşayabilsinler. Bu kötü şartların oluşmasıyla bizim gibi derneklerin amacı da insanlığa hizmet etmek. Bugün de bunun için burada bulunuyoruz. Yanımızda izin verildiği kadar kadar yardım getirebildik. Ama yine de bir çikolata bir çocuğun yüzünde tebessüme neden oluyor. Daha önemlisi ise buradan uzakta bulunan insanların onlar için kaygılandığını bilmeleri" dedi. Pothas, geçen kış Türkiye'deki derneklerin Midilli'deki mültecilere ciddi yardımlarda bulunduğunu da sözlerine ekleyerek, bir nevi teşekkür ziyaretinde bulunduklarını kaydetti. Dernek üyeleri Gerenköy'deki Suriyeli sığınmacıları da ziyaret edip, yardımda bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.